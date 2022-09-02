Муж "мисс Кузбасс – 2010" получил 12 лет строгого режима за её убийство

Щербинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Александра Попова, обвиняемого в убийстве своей супруги, "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, в лесополосе в Новой Москве.

"Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым Александр Попов признан виновным в убийстве своей супруги, <...> и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.