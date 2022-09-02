Муж "мисс Кузбасс – 2010" получил 12 лет строгого режима за её убийство
Муж "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой получил 12 лет за её убийство
Щербинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Александра Попова, обвиняемого в убийстве своей супруги, "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, в лесополосе в Новой Москве.
"Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым Александр Попов признан виновным в убийстве своей супруги, <...> и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
В сообщении также уточняется, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня провозглашения, а осуждённым — в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Лайф сообщал, что тело Ксении Сапожковой было найдено в лесополосе в Новой Москве в начале февраля этого года. В убийстве заподозрили её супруга — Александра Попова. По словам жителей закрытого московского посёлка, в котором проживала убитая модель, её муж выносил из дома подозрительные мешки. Однако они не придали этому значения, так как в посёлке постоянно кто-то делает ремонт и таскает чёрные пакеты. Позднее Попов признался в убийстве Ксении и хладнокровно рассказал следователям, где закопал тело девушки. Лайф публиковал видео следственного эксперимента. Более того, убийца полгода вёл соцсети девушки после её смерти, чтобы скрыть произошедшее, а затем сам заявил о её пропаже.
Telegram / Прокуратура Москвы