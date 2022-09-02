Россияне стали чаще арендовать элитное жильё в центре Москвы

Рынок аренды недвижимости сильно оживился: в последние семь месяцев в Центральном административном округе Москвы спрос на съём квартир вырос более чем на 30%. Такие данные приводит газета "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу компании Skolkovo Realty.

По итогам июля спрос на аренду в центре столицы вырос на 3,36% по сравнению с июнем. А за семь месяцев 2022 года интерес к элитному жилью в Москве вырос на 30,47% по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор компании Борис Борискин рассказал, что после начала специальной военной операции многие иностранцы достаточно быстро уехали из арендуемых квартир. Однако в последнее время ситуация изменилась, и многие стали возвращаться, например из ОАЭ и Турции. Повлияло на спрос и начало учебного года, ведь многие студенты живут именно на арендуемой жилплощади.

Снижается и средний чек на рынке элитной аренды. Так, весной он составлял 500 тысяч рублей, а сейчас — 350. На данный момент рынок переполнен и собственники готовы снижать ставки даже на 15–20%. Арендаторы также стали более внимательными. Как правило, они просят дом с современным ремонтом, хорошим видом из окон, с клинингом за счёт собственника и с заменой мебели.