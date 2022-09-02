Четыре шага к здоровым и красивым ногтям

О состоянии организма может многое сказать состояние ногтей, волос и кожи, рассказала "Вечерней Москве" врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Она порекомендовала следовать определённым правилам, чтобы сохранить красоту и здоровье ногтей. Так, по её словам, необходимо в первую очередь полноценно питаться и не забывать о белковой пище, так как ногтевая пластина — это белковая структура.

"Приучите себя при работе по дому надевать перчатки и желательно, чтобы на кожу рук были надеты хлопчатобумажные перчатки, а поверх них резиновые. Давать отдых ногтям после проведения косметологических процедур", — посоветовала Андреанова.

Также врач порекомендовала не перекрывать надолго приток воздуха к ногтевым пластинам и давать им возможность "подышать" хотя бы 10-14 дней. Четвёртый совет профессионала — выбирать более спокойные цвета для декоративного покрытия ногтей, потому как в состав ярких палитр как правило входят химические вещества, разрушительно влияющие на роговой слой ногтя.