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2 сентября, 14:08

Четыре шага к здоровым и красивым ногтям

Дерматолог Андреанова назвала четыре ключевых правил ухода за ногтями

О состоянии организма может многое сказать состояние ногтей, волос и кожи, рассказала "Вечерней Москве" врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Она порекомендовала следовать определённым правилам, чтобы сохранить красоту и здоровье ногтей. Так, по её словам, необходимо в первую очередь полноценно питаться и не забывать о белковой пище, так как ногтевая пластина — это белковая структура.

"Приучите себя при работе по дому надевать перчатки и желательно, чтобы на кожу рук были надеты хлопчатобумажные перчатки, а поверх них резиновые. Давать отдых ногтям после проведения косметологических процедур", — посоветовала Андреанова.

Также врач порекомендовала не перекрывать надолго приток воздуха к ногтевым пластинам и давать им возможность "подышать" хотя бы 10-14 дней. Четвёртый совет профессионала — выбирать более спокойные цвета для декоративного покрытия ногтей, потому как в состав ярких палитр как правило входят химические вещества, разрушительно влияющие на роговой слой ногтя.

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Ранее психотерапевт Владимир Лозовой предупредил, что регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков, субдепрессивному состоянию или инфекционным заболеваниям.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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