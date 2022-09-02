По следам Пелоси: Франция отправит делегацию сенаторов на Тайвань
Франция отправит делегацию сенаторов на Тайвань 7 сентября
На следующей неделе, 7 сентября, делегация Сената Франции посетит Тайбэй с рабочим визитом. Об этом сообщает Международное радио Тайваня.
Делегация станет первой миссией большой европейской страны, которая прибудет на остров после инцидента со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как отметил представитель Тайваня во Франции У Чжи-чжун, на острове считают этот визит крайне важным. В беседе с телеканалом France 24 дипломат сообщил также, что в октябре и ноябре в столицу Тайваня планируют прибыть с визитом делегации из Германии и Великобритании.
"Такие парламентские визиты демонстрируют озабоченность мировых держав по поводу стабильности в регионе", — заявил он, назвав это моральной поддержкой, которая оказывается Тайваню в условиях "давления со стороны материкового Китая".
Ранее Лайф писал, что с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана, США, Эрик Холкомб. Он продолжил череду поездок американских политиков на остров. 2 августа остров посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что обострило отношения Штатов с Китаем. Вслед за ней 14 августа на Тайвань прилетела новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.
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