По следам Пелоси: Франция отправит делегацию сенаторов на Тайвань

Делегация станет первой миссией большой европейской страны, которая прибудет на остров после инцидента со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как отметил представитель Тайваня во Франции У Чжи-чжун, на острове считают этот визит крайне важным. В беседе с телеканалом France 24 дипломат сообщил также, что в октябре и ноябре в столицу Тайваня планируют прибыть с визитом делегации из Германии и Великобритании.