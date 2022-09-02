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2 сентября, 13:40

"Торпедо" рассталось с одним из лучших бомбардиров клуба в прошлом сезоне

Нападающий Амур Калмыков покидает московское "Торпедо". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Контракт с 28-летним форвардом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2024 года.

"Мы благодарим Амура за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Калмыков выступал за "Торпедо" с августа 2020 года. В 78 матчах за чёрно-белых он забил 26 голов.

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ФК "Торпедо"

Роман Фейгин

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