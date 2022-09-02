Белорусский студент объяснил плакат с надписью "Спасите" на открытом уроке с Лукашенко

Белорусский студент объяснил, что означала табличка с надписью "Спасите", которая засветилась во время открытого урока с главой республики Александром Лукашенко. По словам молодого человека, никто так и не понял, что он имел в виду.

Отрывок из трансляции открытого урока истории с Александром Лукашенко. Видео © YouTube / Телеканал ОНТ

"Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте", — рассказал студент белорусским журналистам.

При этом он обратил внимание на то, что на кадрах, которые завирусились в Интернете, можно увидеть, что он пытается передать записку с просьбой о помощи куратору, сидевшему спереди.