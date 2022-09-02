Белорусский студент объяснил плакат с надписью "Спасите" на открытом уроке с Лукашенко
Просивший о помощи на открытом уроке с Лукашенко студент признался, что был голоден
Белорусский студент объяснил, что означала табличка с надписью "Спасите", которая засветилась во время открытого урока с главой республики Александром Лукашенко. По словам молодого человека, никто так и не понял, что он имел в виду.
Отрывок из трансляции открытого урока истории с Александром Лукашенко. Видео © YouTube / Телеканал ОНТ
"Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте", — рассказал студент белорусским журналистам.
При этом он обратил внимание на то, что на кадрах, которые завирусились в Интернете, можно увидеть, что он пытается передать записку с просьбой о помощи куратору, сидевшему спереди.
Напомним, накануне Александр Лукашенко провёл открытый урок истории, который показали в прямом эфире во всех школах и вузах страны. В ходе мероприятия белорусский лидер представил первый ноутбук, собранный на местном заводе. При этом Лукашенко признался, что пока девайс лишь на 12% состоит из белорусских компонентов.
YouTube / Телеканал ОНТ