Эксперт рассказала, как ограничение приёма карт UnionPay скажется на россиянах

Для россиян UnionPay остаётся хорошим инструментом, несмотря на новые ограничения, заявила председатель правления некоммерческого партнёрства "Национальный платёжный совет" Алма Обаева в эфире "Радио Sputnik", комментируя ограничение использования этих карт на территории РФ.

По её словам, запрет имеет некоторые нюансы. Например, если американец с выпущенной в США картой UnionPay попытается оплатить покупку через терминал какого-либо подсанкционного банка в России, то у него ничего не выйдет. А с выпущенным в РФ пластиком проблем не возникнет.

"Карты UnionPay, которые выпустили российские банки, обрабатываются нашей Национальной платёжной системой, поэтому они будут дальше работать. У нас даже Visa и Mastercard принимают, которые вообще ушли из России, поэтому проблемы с UnionPay быть не должно", — объяснила Обаева.