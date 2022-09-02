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2 сентября, 13:40

Эксперт рассказала, как ограничение приёма карт UnionPay скажется на россиянах

Эксперт Обаева рассказала, как ограничение приёма карт UnionPay скажется на россиянах

Для россиян UnionPay остаётся хорошим инструментом, несмотря на новые ограничения, заявила председатель правления некоммерческого партнёрства "Национальный платёжный совет" Алма Обаева в эфире "Радио Sputnik", комментируя ограничение использования этих карт на территории РФ.

По её словам, запрет имеет некоторые нюансы. Например, если американец с выпущенной в США картой UnionPay попытается оплатить покупку через терминал какого-либо подсанкционного банка в России, то у него ничего не выйдет. А с выпущенным в РФ пластиком проблем не возникнет.

"Карты UnionPay, которые выпустили российские банки, обрабатываются нашей Национальной платёжной системой, поэтому они будут дальше работать. У нас даже Visa и Mastercard принимают, которые вообще ушли из России, поэтому проблемы с UnionPay быть не должно", — объяснила Обаева.

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Напомним, что китайская платёжная система UnionPay ввела запрет на использование своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах, подпавших под санкции российских банков-эквайеров.

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ТАСС

Анатолий Симоненко

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