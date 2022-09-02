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2 сентября, 13:30

Магнитогорский "Металлург" подписал контракт с канадским хоккеистом

Магнитогорский "Металлург" усилился канадским защитником Коди Кёрраном. Об этом сообщается на сайте команды КХЛ.

Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано до весны 2023 года. В прошлом сезоне Кёрран выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команды "Провиденс Брюинз" и "Сан-Диего Галлс".

ЦСКА разгромил "Металлург" в первом матче КХЛ нового сезона

ЦСКА разгромил "Металлург" в первом матче КХЛ нового сезона

Ранее Лайф сообщал, что в стартовом матче нового сезона КХЛ "Металлург" на выезде уступил столичному ЦСКА со счётом 2:6. В первом периоде уральцы повели с преимуществом в две шайбы, но затем пропустили шесть голов подряд.

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ХК "Металлург"

Роман Фейгин

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