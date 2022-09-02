Магнитогорский "Металлург" подписал контракт с канадским хоккеистом

Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано до весны 2023 года. В прошлом сезоне Кёрран выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команды "Провиденс Брюинз" и "Сан-Диего Галлс".

Ранее Лайф сообщал, что в стартовом матче нового сезона КХЛ "Металлург" на выезде уступил столичному ЦСКА со счётом 2:6. В первом периоде уральцы повели с преимуществом в две шайбы, но затем пропустили шесть голов подряд.