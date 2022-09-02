Американские бомбардировщики пролетели над Стокгольмом и перепугали шведов
Два американских бомбардировщика B-52 пролетели в небе над Стокгольмом на малой высоте
В Швеции заметили двух американских бомбардировщиков B-52, которые пролетели в небе над Стокгольмом, причём на очень низкой высоте. На опубликованных телеканалом SVT кадрах видно, что гул стоял мощный. Представителю Вооружённых сил Швеции Терезе Фагерштедт пришлось успокаивать жителей города и заверять в отсутствии угрозы.
Американские бомбардировщики B-52 пролетают над Стокгольмом. Видео © SVT
Она пояснила, что полёт происходил в рамках учений, целью которых является продолжение сотрудничества между странами и подразделениями ВВС. По словам Фагерштедт, бомбардировщики летели в сопровождении трёх шведских самолётов: были над Южной Швецией утром, над островом Эланд и городом Кальмар.
"Затем они поднялись над морем и направились в Стокгольм, где летели на довольно небольшой высоте", — уточнила представитель МО.
Ранее Лайф писал, что Болгария обратилась с просьбой о помощи в охране своего воздушного пространства к четырём странам: Израилю, Франции, Швеции и США. Как сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов, поддержка ВВС сторонних государств в этом вопросе потребуется до 2025 года — именно тогда Болгария получит американские истребители F-16.