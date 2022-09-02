Американские бомбардировщики пролетели над Стокгольмом и перепугали шведов

В Швеции заметили двух американских бомбардировщиков B-52, которые пролетели в небе над Стокгольмом, причём на очень низкой высоте. На опубликованных телеканалом SVT кадрах видно, что гул стоял мощный. Представителю Вооружённых сил Швеции Терезе Фагерштедт пришлось успокаивать жителей города и заверять в отсутствии угрозы.

Американские бомбардировщики B-52 пролетают над Стокгольмом. Видео © SVT

Она пояснила, что полёт происходил в рамках учений, целью которых является продолжение сотрудничества между странами и подразделениями ВВС. По словам Фагерштедт, бомбардировщики летели в сопровождении трёх шведских самолётов: были над Южной Швецией утром, над островом Эланд и городом Кальмар.

"Затем они поднялись над морем и направились в Стокгольм, где летели на довольно небольшой высоте", — уточнила представитель МО.