Губернатор Забайкалья Осипов извинился за грамоты с гербом Украины в детсаду

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада № 73 в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины. По его словам, данная ситуация является абсолютно нетерпимой.

Он напомнил о том, что детям выдали грамоты с гербом государства, "власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли".

"Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту", — написал губернатор на странице "ВКонтакте".

Также Осипов подчеркнул, что по данному факту проведён ряд проверок, которые показали, что ситуация возникла по причине "безответственных и глупых ошибок". Произошедшее никого не освобождает от ответственности, заявил губернатор, добавив, что в этом есть и его вина.