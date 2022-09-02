Губернатор Забайкалья Осипов извинился за грамоты с гербом Украины в детсаду
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада № 73 в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины. По его словам, данная ситуация является абсолютно нетерпимой.
Он напомнил о том, что детям выдали грамоты с гербом государства, "власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли".
"Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту", — написал губернатор на странице "ВКонтакте".
Также Осипов подчеркнул, что по данному факту проведён ряд проверок, которые показали, что ситуация возникла по причине "безответственных и глупых ошибок". Произошедшее никого не освобождает от ответственности, заявил губернатор, добавив, что в этом есть и его вина.
Напомним, в детсаду Читы дошкольникам выдали грамоты за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022", на которых был герб Украины. Родители увидели трезубец в документе и пожаловались, после чего администрация сада собрала грамоты и заменила новыми. Заведующую и воспитателя детского сада уволили.
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ТАСС / Александр Астафьев