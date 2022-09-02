В Британии назвали Путина виновным в проблемах с ремонтом дорог

В Великобритании нашли крайнего в проблемах с ремонтом дорог — это президент РФ Владимир Путин. Дорожные службы обвинили его в увеличении цен на битум, который используется в строительных работах. Об этом пишет газета Daily Mail.

Примерно 60% указанного материала ранее привозилось из России, теперь приходится не только экономить на нём, но и искать альтернативных поставщиков. А это отразилось на затратах и сроках сдачи в эксплуатацию дорог, посетовал автор статьи. Местное самоуправление жалуется, что расходы по содержанию автотрасс выросли на 22%.

"Глобальное давление <…> создало идеальный шторм и оказало давление на и без того напряжённые местные бюджеты", — отмечается в статье.