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2 сентября, 13:11

В Британии назвали Путина виновным в проблемах с ремонтом дорог

В Великобритании нашли крайнего в проблемах с ремонтом дорог — это президент РФ Владимир Путин. Дорожные службы обвинили его в увеличении цен на битум, который используется в строительных работах. Об этом пишет газета Daily Mail.

Примерно 60% указанного материала ранее привозилось из России, теперь приходится не только экономить на нём, но и искать альтернативных поставщиков. А это отразилось на затратах и сроках сдачи в эксплуатацию дорог, посетовал автор статьи. Местное самоуправление жалуется, что расходы по содержанию автотрасс выросли на 22%.

"Глобальное давление <…> создало идеальный шторм и оказало давление на и без того напряжённые местные бюджеты", — отмечается в статье.

Инфляция в Британии побила 40-летний рекорд

Инфляция в Британии побила 40-летний рекорд

Ранее сообщалось, что с начала октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут на 80% и тем самым достигнут рекордной суммы — 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов, в год.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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