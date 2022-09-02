У истории создания VPN-сервисов оказалось хорошее начало и плохой конец

VPN-сервисы существовали давно, ещё с середины 90-х годов, правда, тогда масштаб проблемы, к которой приведёт их массовое использование, едва ли осознавался создателями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал IT-эксперт Илья Костунов.

Технология VPN позволяет создать безопасное зашифрованное подключение между несколькими устройствами поверх уже работающей сети. Изначально эти сервисы использовались для корпоративных целей. Например, крупные компании устанавливали его для подключения удалённых сотрудников, офисов или целых филиалов к корпоративной сети, обеспечивая им доступ к внутренним ресурсам. Однако со временем этой технологией заинтересовались и в других целях.

"Это очень хорошая и эффективная технология. Но у любого сервиса есть тот, кто его оплачивает и обеспечивает, контролирует. Когда вы используете VPN, но при этом не вы его создавали, писали и запускали, это делается через какое-то третье лицо — компанию или международную сеть. В каких интересах они тратят деньги, чтобы вы могли через VPN что-то там делать, большой вопрос. И опасность исходит из того, что хорошие люди преследуют хорошие цели, а плохие — плохие цели", — объясняет Костунов.

По словам собеседника Лайфа, среди таких целей может быть личный или промышленный шпионаж, сбор маркетинговых данных, а иногда через VPN ищут какую-то конкретную информацию на компьютерах пользователей, например, диссертацию или фотографии личного плана.

"Главная опасность заключается в том, что вы ставите непроверенное приложение из неизвестного источника, которое получает данные о вашей интернет-активности. И если вы куда-то заходите, могут быть похищены логин и пароль. Если вы что-то храните на устройстве, то эти данные могут быть похищены. Если вы дали своё устройство кому-то попользоваться, может, даже своему ребёнку, эти данные тоже могут утечь. Это своеобразная лотерея, призом в которой являются ваши данные для злоумышленников", — предупреждает эксперт.