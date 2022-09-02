Жительница КБР украла у бойфренда голые фото бывшей и шантажом выманила у неё 260 тысяч

В Кабардино-Балкарии женщина вымогала деньги у экс-возлюбленной своего ухажёра, угрожая опубликовать её интимные фотографии. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на свои источники.

Всё началось с того, что мужчина флиртовал в Сети с приятной незнакомкой, хотя оба были в отношениях и давно обзавелись детьми. Женщина высылала онлайн-любовнику свои голые снимки. Однако позже тот переключился на другую прелестницу, которая в переписке сказала, что не замужем и ей всего 26 лет.

Почувствовавшая себя брошенной первая возлюбленная начала одолевать мужчину претензиями. Тогда он попросил свою новую даму сердца по-женски разобраться с назойливой соперницей. Та согласилась, но потребовала от мужчины пароль от его аккаунта в соцсети. Там она нашла его переписку с бывшей, а главное — все присланные ею фотографии 18+.

"Я нашла все фотографии и ушла от него с ребёнком. Спасибо тебе, бесчестная женщина!" — написала она экс-знакомой ловеласа от имени якобы его супруги.

Затем мошенница потребовала деньги от несчастной женщины, пригрозив показать обнаруженные фото её мужу и детям. Жертва испугалась и согласилась. В общей сложности она заплатила злоумышленнице 262 тысячи рублей, но когда требуемые суммы продолжили расти, женщина пошла в полицию. Вымогательницу задержали, суд приговорил её к восьми месяцам тюрьмы.