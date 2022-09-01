Житель Подмосковья застукал жену с любовником и сжёг её заживо, облив спиртом

Житель Подмосковья жестоко расправился с женой, поймав её с поличным на измене. Как пишет МК, мужчина облил супругу спиртом и сжёг заживо.

По данным издания, жуткая история произошла в марте этого года в Сергиевом Посаде. Тогда фигурант уголовного дела заподозрил возлюбленную в изменах. Опасения подтвердились, когда мужчина проследил за ней и застал с любовником в гостиничном номере. Без ссор и скандалов он отдал обручальное кольцо и сообщил, что намерен подать заявление на развод, однако история закончилась куда более драматично.

На допросе обвиняемый рассказал, что, когда его жена вернулась домой, он переливал из канистры в банку спирт, покуривая при этом сигарету. По словам мужчины, супруга якобы толкнула его, в результате чего огненная жидкость оказалась на ней самой, а выпавшая сигарета моментально подожгла одежду. В результате из-за сильных ожогов потерпевшая умерла в больнице.

Вероятно, дело так и было бы закрыто, если бы незадолго до смерти женщины её не успели опросить следователи. Говорить она не могла, но отвечала жестами на вопросы правоохранителей, у которых после допроса картина происшествия сложилась совсем иная: следователи установили, что мужчина сам облил супругу спиртом и поджёг зажигалкой. Эту версию подтверждает и экспертиза, согласно которой окурок не смог бы привести к таким тяжёлым последствиям. Кроме того, сын погибшей рассказал, что обвиняемый и раньше поднимал руку на жену. Учитывая все эти факты, Сергиево-Посадский суд приговорил его к семи годам тюрьмы.