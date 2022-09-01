НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 08:21

Житель Подмосковья застукал жену с любовником и сжёг её заживо, облив спиртом

В Московской области мужчина поджёг супругу, уличив её в измене

Житель Подмосковья жестоко расправился с женой, поймав её с поличным на измене. Как пишет МК, мужчина облил супругу спиртом и сжёг заживо.

По данным издания, жуткая история произошла в марте этого года в Сергиевом Посаде. Тогда фигурант уголовного дела заподозрил возлюбленную в изменах. Опасения подтвердились, когда мужчина проследил за ней и застал с любовником в гостиничном номере. Без ссор и скандалов он отдал обручальное кольцо и сообщил, что намерен подать заявление на развод, однако история закончилась куда более драматично.

Под Костромой пьяный пенсионер сжёг дом из-за отказа бывшей жены выпить с ним

Под Костромой пьяный пенсионер сжёг дом из-за отказа бывшей жены выпить с ним

На допросе обвиняемый рассказал, что, когда его жена вернулась домой, он переливал из канистры в банку спирт, покуривая при этом сигарету. По словам мужчины, супруга якобы толкнула его, в результате чего огненная жидкость оказалась на ней самой, а выпавшая сигарета моментально подожгла одежду. В результате из-за сильных ожогов потерпевшая умерла в больнице.

Вероятно, дело так и было бы закрыто, если бы незадолго до смерти женщины её не успели опросить следователи. Говорить она не могла, но отвечала жестами на вопросы правоохранителей, у которых после допроса картина происшествия сложилась совсем иная: следователи установили, что мужчина сам облил супругу спиртом и поджёг зажигалкой. Эту версию подтверждает и экспертиза, согласно которой окурок не смог бы привести к таким тяжёлым последствиям. Кроме того, сын погибшей рассказал, что обвиняемый и раньше поднимал руку на жену. Учитывая все эти факты, Сергиево-Посадский суд приговорил его к семи годам тюрьмы.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном СНТ "Кулаково" под Чеховом отец случайно поджёг сына, когда пытался разогреть еду на костре. В результате пятилетний мальчик оказался в реанимации с ожогами 60% тела.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Дичь
  • Криминал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров