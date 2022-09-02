Юрист объяснил, кто и почему позже всех выйдет на пенсию

Как известно, для россиян действуют определённые правила при оформлении страховой пенсии. Однако есть те, кто не сможет претендовать на досрочный выход на пенсию или уйдёт на заслуженный отдых даже позже пенсионного возраста. Подробнее об этом "Тульской службе новостей" рассказал юрист Станислав Трунов.

Он напомнил о том, что размер страховой пенсии формируется с учётом трудового стажа и баллов, а пенсионный возраст увеличивается с каждым годом. Так, в 2022 году на пенсию ушли женщины 1965 года рождения, достигшие возраста 56,5 лет, и мужчины 1960 года рождения в возрасте 61,5 года. Но женщины 1968 и мужчины 1963 года рождения смогут уйти на заслуженный отдых только в 2028 году.

"К 2028 году возраст выхода на пенсию значительно увеличится: до 60 — для женщин и 65 — для мужчин. Если человек не работал на вредном производстве, в условиях Крайнего Севера, не является многодетным родителем, не имеет выслуги лет и других причин для понижения пенсионного возраста, то уйдёт на заслуженный отдых он именно в этом возрасте", — пояснил эксперт.

Также им нужно будет иметь 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, в то время как сейчас эти цифры равны 13 и 23,4 соответственно, продолжил юрист. Что касается тех, кто не накопил стаж и коэффициенты, то они рискуют выйти на пенсию ещё позже. Чтобы получить необходимые показатели, есть несколько вариантов. Например, если не хватает стажа — поработать и уйти на заслуженный отдых позже или же докупить стаж или баллы в Пенсионном фонде.

Если докупить баллы и поработать не удаётся, то есть ещё один вариант — ждать начисления социальной пенсии. Её назначают при маленьком стаже и на пять лет позже страховой пенсии. Как правило, её размер составляет сумму установленного прожиточного минимума.

Также существуют профессии, которые не включены в реестр экономической деятельности, — писатели и композиторы. Они не могут претендовать на страховую пенсию, имея при этом большой трудовой стаж. По закону представителям этих профессий положена только социальная пенсия. Но, по словам юриста, эту проблему планируют решить в ближайшее время.