Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву
Синоптик Шувалов назвал возможные сроки прихода бабьего лета в Москву
Москвичей обрадовали тёплыми и солнечными новостями. Как заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в столицу в конце сентября может прийти бабье лето.
"20–25 [сентября] мы попадём в положительную аномалию температуры <...> Можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета", — сказал он на пресс-конференции в Москве.
По словам эксперта, до 15 сентября столицу будет "хлестать то одна, то другая фронтальная система", поэтому возможны осадки. Однако после циклон наконец-то заполнится, а ему на смену придут западные и юго-западные потоки.
Ранее кардиолог Молчанова рассказала, как пережить резкую смену погоды. По её словам, все люди так или иначе реагируют на перепады атмосферного давления, просто для одних процесс происходит болезненно, а другие и вовсе не замечают каких-то изменений в организме. Однако особенно внимательными к себе следует быть людям, страдающим хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми.
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