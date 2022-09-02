Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву

Москвичей обрадовали тёплыми и солнечными новостями. Как заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в столицу в конце сентября может прийти бабье лето.

"20–25 [сентября] мы попадём в положительную аномалию температуры <...> Можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам эксперта, до 15 сентября столицу будет "хлестать то одна, то другая фронтальная система", поэтому возможны осадки. Однако после циклон наконец-то заполнится, а ему на смену придут западные и юго-западные потоки.