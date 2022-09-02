В МИД напомнили условия применения Россией ядерного оружия

Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны. Об этом заявил в пятницу замглавы министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что это условие прописано в военной доктрине нашей страны.

"Сценарии, при которых нами теоретически возможно применение ядерного оружия, сводятся к агрессии против Российской Федерации или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства", — пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия не отклоняется от этих позиций.