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2 сентября, 14:19

В МИД напомнили условия применения Россией ядерного оружия

Замглавы МИД Рябков напомнил о возможности применения ядерного оружия при угрозе существованию России

Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны. Об этом заявил в пятницу замглавы министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что это условие прописано в военной доктрине нашей страны.

"Сценарии, при которых нами теоретически возможно применение ядерного оружия, сводятся к агрессии против Российской Федерации или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства", — пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия не отклоняется от этих позиций.

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Обложка ©

flickr.com/ Sergey Melkonov

Марина Калегина

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