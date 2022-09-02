Цифровую образовательную систему "Московская электронная школа" адаптируют под регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов договорились о создании, развитии и эксплуатации федеральной государственной информационной системы "Моя школа" на базе "Московской электронной школы". Встреча состоялась в столичной мэрии.

"Сегодня вместе с Министерством цифрового развития, Министерством просвещения мы подписываем соглашение, которое позволит наработки "Московской электронной школы", электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны", — сказал Собянин.

Собянин рассказал, что столичная электронная образовательная система уже включает в себя свыше 1,7 миллиона единиц контента, помогает решать бюрократические вопросы в учебных и дошкольных заведениях, а в 2020 году благодаря возможности вести онлайн-занятия помогла пережить пандемию коронавируса.

В свою очередь, Сергей Кравцов назвал "Московскую электронную школу" одной из лучших в мире цифровых образовательных систем, поэтому полученный столицей опыт будет крайне полезен для других российских регионов.

По словам Максута Шадаева, внедрение федеральной электронной образовательной системы не станет обязательным для регионов. Власти будут сами определять необходимость присоединиться к ней с учётом всех факторов.