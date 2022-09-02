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Регион
Опубликовано 2 сентября 2022, 14:39
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МИД предостерёг США от перехода грани между помощью ВСУ и вступлением в конфликт

Рябков предостерёг США от перехода тонкой грани между помощью ВСУ и вступлением в конфликт

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заметил, что США находятся на грани превращения в сторону конфликта на Украине. В эфире телеканала "Россия 24" дипломат назвал это опасной тенденцией.

"Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив её, всё останется как есть", сказал Рябков.

Рябков отметил с тревогой, что рост степени "вовлечённости и погружения" США в ситуацию вокруг Украины продолжает увеличиваться и это представляет собой опасную тенденцию. Замглавы МИД уточнил, что речь идёт о передаче оружия киевскому режиму. Он предостерёг Вашингтон от провокационных шагов, в том числе от поставок всё более дальнобойных и разрушительных систем. "Это путь в никуда, последствия от происходящего будут тяжёлыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги" в Штатах, заключил дипломат.

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Ранее стало известно, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена поставляла Украине оружие для контрнаступления на юге страны. По данным CNN, Белый дом помогал украинским военным готовиться, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

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Андрей Бражников
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