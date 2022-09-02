МИД предостерёг США от перехода грани между помощью ВСУ и вступлением в конфликт

"Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив её, всё останется как есть", — сказал Рябков.

Рябков отметил с тревогой, что рост степени "вовлечённости и погружения" США в ситуацию вокруг Украины продолжает увеличиваться и это представляет собой опасную тенденцию. Замглавы МИД уточнил, что речь идёт о передаче оружия киевскому режиму. Он предостерёг Вашингтон от провокационных шагов, в том числе от поставок всё более дальнобойных и разрушительных систем. "Это путь в никуда, последствия от происходящего будут тяжёлыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги" в Штатах, заключил дипломат.