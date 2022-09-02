"Удары шпагой под водой": Французы высмеяли Макрона за намерение решать важные дела с Путиным

Французы обвинили своего лидера Эмманюэля Макрона в бессилии и лицемерии после слов по поводу необходимости диалога с Россией. По словам читателей газеты Le Figaro, политик намеревается вершить внешнеполитические дела, когда не может наладить обстановку в собственном государстве.

"Бессильный! Он собирается решать важные дела с [президентом РФ Владимиром] Путиным, но не знает, как содержать свою страну в порядке!" — заявил комментатор.

Другой его поддержал, отметив, что Макрон очень любит "цветастые фразочки". Однако отметил, что никакие слова и заявления не смогут "скрыть его импотенцию". По его мнению, французский лидер вот уже полгода ничего не может добиться.

"Вот интересно: наш президент оскорбляет Россию, нападает на неё и на словах, и на деле. А потом говорит, что хочет с ней вести диалог", — добавил другой комментатор.

"Он говорил, что надеется найти разрешение для украинско-российского спора и предотвратить конфликт. Ничего у Макрона тогда не вышло — Владимир [Путин] в Москве ни в чём не изменил своих планов. Так что можно и дальше наносить удары шпагой под водой, то есть болтать без толку", — заметил ещё один пользователь.

Один предложил Макрону пообщаться с американским президентом Джо Байденом — "договориться с ним, что бы им такое отдать Путину". Однако в целом читатели призвали не поддаваться диктату США, который мог бы стать преградой для диалога с российской стороной.

"Господи, да оставьте вы их в покое. Украина — русская земля с незапамятных времён", — воззвал ещё один юзер.