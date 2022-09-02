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2 сентября, 14:45

"Краснодар" согласовал контракт с футболистом сборной Анголы

"Краснодар" согласовал контракт с полузащитником португальского "Шавеша" и сборной Анголы Жоау Баши. Об этом передаёт "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что клубам осталось договориться об условиях трансфера и схеме перевода денег.

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Жоау Баши выступает за основную команду "Шавеша" с 2019 года. В 87 матчах в составе клуба он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 575 тысяч евро.

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ФК "Краснодар"

Роман Фейгин

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