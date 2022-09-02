"Краснодар" согласовал контракт с футболистом сборной Анголы

"Краснодар" согласовал контракт с полузащитником португальского "Шавеша" и сборной Анголы Жоау Баши. Об этом передаёт "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что клубам осталось договориться об условиях трансфера и схеме перевода денег.