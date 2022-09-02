Названы главные опасности для водителей на осенних дорогах

В осенний период одну из самых больших опасностей на дороге представляют опавшие листья, рассказал "Вечерней Москве" автоэксперт Михаил Колодочкин. Причина кроется в том, что листья сильно ухудшают сцепление колёс с дорогой. Другой проблемой эксперт назвал ранний заход солнца.

"В сентябре с максимальной скоростью сокращается световой день, каждый день становится чуть темнее, человек к этому не сразу привыкает. При этом, когда совсем темно, в ряде случаев дорожное полотно сливается в одно целое с обочиной, канавами и т. д. Ещё из-за потемнения растёт вероятность ослепления встречными водителями, потому что фары, особенно плохо отрегулированные, могут светить куда не надо", — заявил эксперт.

Частые дожди также сильно осложняют управление автомобилем. По словам эксперта, если автомобиль разгоняется по залитой дождём дороге больше чем на 70 км в час, машина может войти в аквапланирование, то есть начать всплывать на тонкой плёнке воды. Из-за этого автомобиль полностью теряет управление и не слушается руля. Также дождевые лужи могут скрывать под собой глубокие канавы.

Отдельной проблемой он выделил неожиданно выскакивающих на дорогу детей. По его словам, количество таких случаев участилось с началом учебного года. К этой же категории дорожных неожиданностей эксперт отнёс детей на самокатах "всех мастей".