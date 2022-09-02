Глава Росмолодёжи призвала создавать среду для самореализации и за пределами мегаполисов

Учиться, узнавать новое можно всегда и везде, даже между вулканами на Камчатке, так как почти у каждого сегодня есть возможность обучаться дистанционно, налаживать коммуникации через Интернет, путешествовать. Об этом сказала глава Росмолодёжи Ксения Разуваева на марафоне "Знание".

"Молодые люди уезжают в крупные города, потому что там сформирована более качественная коммуникативная среда, которая даёт гораздо больше возможностей. Если такая среда будет там, где ты живёшь, не понадобится уезжать", — пояснила она.

Поэтому, по её словам, важно создавать среду для самореализации во всех уголках России. Это означает, что молодёжь должна иметь возможности поиска единомышленников, формирования команды, выстраивания связей, реализации проектов даже за пределами мегаполисов.

"Сегодня в России очень много возможностей для молодых, главное — уметь их использовать. Чтобы узнать о них, рекомендую посетить наш портал, соцсети, телеграм-бот — везде есть подсказки", — подчеркнула глава ведомства.