Невролог объяснил, почему госпитализируют больных ковидом в лёгкой форме
Невролог Забиров объяснил, почему госпитализируют больных ковидом в лёгкой форме
Врачи считают правильной стратегию перепрофилирования многопрофильных стационаров во время увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказал газете "Петербургский дневник" заведующий первым инфекционным отделением и руководитель инфекционного стационара клинической больницы Святого Луки, врач-невролог Сергей Забиров. Это нужно, чтобы подготовиться к утяжелению коморбидных состояний у пациентов.
"Мы работаем в режиме красной зоны около месяца и видим, что 90% — это пациенты со среднетяжёлым течением, есть пневмонии, есть признаки дыхательной недостаточности, но больные не всегда нуждаются в кислороде, что тоже характерное отличие нынешней волны, потому что при предыдущих волнах в кислороде нуждались практически все, 30% имели тенденцию к ухудшению, и из них 10% погибало. И если мы представим все эти цифры, то увидим, что данная волна идёт гораздо легче. Но это на данный момент, сезон только наступил", — рассказал Забиров.
По большей части у инфицированных фиксируют минимальное поражение лёгких, однако у более возрастных людей наблюдается коморбидный фон, именно поэтому их приходится госпитализировать. Это объясняется тем, что инфекция может утяжелять состояние отсроченно, повреждая самые уязвимые системы организма. Поэтому чаще всего госпитализируют тех, кто страдает сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными или иными хроническими заболеваниями.
Он также подчеркнул, что коморбидные ситуации ближе неврологии и кардиологии и что большая часть врачей понимает влияние Covid-19 на сердечно-сосудистую систему гораздо лучше специалистов из других областей.
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