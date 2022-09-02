Невролог объяснил, почему госпитализируют больных ковидом в лёгкой форме

"Мы работаем в режиме красной зоны около месяца и видим, что 90% — это пациенты со среднетяжёлым течением, есть пневмонии, есть признаки дыхательной недостаточности, но больные не всегда нуждаются в кислороде, что тоже характерное отличие нынешней волны, потому что при предыдущих волнах в кислороде нуждались практически все, 30% имели тенденцию к ухудшению, и из них 10% погибало. И если мы представим все эти цифры, то увидим, что данная волна идёт гораздо легче. Но это на данный момент, сезон только наступил", — рассказал Забиров.