Алан Дзагоев подписал контракт с "Рубином"

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев подписал контракт с казанским "Рубином", выступающем в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист прибыл в Казань 30 августа и уже успел провести в составе "Рубина" несколько тренировок.

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С 2008 года Дзагоев выступал за ЦСКА. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.