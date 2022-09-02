Названы пять неожиданных способов победить осеннюю хандру

Ограничение гаджетов может стать одним из действенных способов побороть осеннюю хандру. Такой совет россиянам дала психолог Рамиля Туишева. По её словам, мозг должен успевать восстанавливаться и отдыхать, хотя бы по полчаса перед сном.

"Просмотр фильма — это не отдых для мозга. Отдых для мозга — выйти из дома, полежать на кровати, почитать книгу, погулять на природе", — приводит слова эксперта газета "Петербургский дневник".

Другой совет связан с более внимательным выбором своего окружения. Психологи предупреждают: хандра — штука заразная, поэтому старайтесь чаще общаться с людьми, которые настроены позитивно.

"Избегайте раздражительных или озлобленных личностей. Помните, что настроение заразительно. А ещё вы можете стать для кого-то такими людьми. Проявляя заботу о других, вы поможете и себе", — рекомендует психолог Юрий Владер.

Третий совет потребует немного усилий, а ещё 15–20 минут, ручку и листок (или режим заметок в телефоне). Чтобы справиться с осенней хандрой, эксперты советуют составить список радостей. Важно прикрыть глаза и вспомнить те моменты, когда вам было хорошо, вы испытывали радость, удовольствие, смеялись.

"Что вы тогда делали? Чем занимались? Был ли кто-то рядом? Вы сами организовали себе эти приятные моменты или кто-то сделал это для вас? Записывайте всё, что вам будет приходить в голову. У вас получился список. Его можно и нужно дополнять. Повесьте его перед глазами и постарайтесь каждый день минимум один пункт из этого списка выполнять", — советует психолог Ирина Маркина.

А вот её коллега Оксана Гюнинен предлагает уделить внимание ярким вещам в шкафу и интерьере, особенно в пасмурные осенние дни. Но заставку телефона и компьютера хорошо бы поставить фотографию, вызывающую тёплые воспоминания о летнем отпуске, а на кухню — вазочку с апельсинами.

"Добавьте ярких аксессуаров в свой образ: например, разноцветный шарф, ремешок на часы, чехол на телефон, обеспечьте себя забавными канцелярскими принадлежностями. Подобно случайным солнечным зайчикам, такие милые мелочи будут незаметно поднимать настроение вам и окружающим", — говорит эксперт.

А последний совет — двигайтесь! Осенью люди часто незаметно для себя снижают активность, но делать этого категорически не стоит, предупреждает психолог Наталья Федына.

"Гулять можно и в дождь, если добавить к прогулке немного положительных эмоций. Например, можно слушать дождь. Как капли дождя стучат по разной поверхности: зонтик, плащ, асфальт, деревья, листья, лужи или водоём. А вы давно слышали дождь?" — интересуется она.