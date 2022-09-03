Тысячи россиян выступили в поддержку водителя мусоровоза, сбившего насмерть девочку в Истре

Жители Подмосковья создали петицию в поддержку водителя мусоровоза, сбившего в Истре двух девочек, одна из которых погибла на месте. Под обращением на сайте change.org уже подписались 9257 человек.

"Просим освободить от уголовной ответственности водителя мусоровоза, сбившего детей по нелепой случайности в городе Истра 01.09.2022", — написано на сайте.