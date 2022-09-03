Тысячи россиян выступили в поддержку водителя мусоровоза, сбившего насмерть девочку в Истре
Жители Подмосковья создали петицию в поддержку водителя мусоровоза, сбившего в Истре двух девочек, одна из которых погибла на месте. Под обращением на сайте change.org уже подписались 9257 человек.
"Просим освободить от уголовной ответственности водителя мусоровоза, сбившего детей по нелепой случайности в городе Истра 01.09.2022", — написано на сайте.
Авторы петиции также заявили, что водитель не мог видеть детей, переходивших в тот момент дорогу в неположенном месте. Они считают, что винить в произошедшем следует родителей малышек.
Напомним: в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика. Состояние выжившей малышки оценивается как средней степени тяжести.
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