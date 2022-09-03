Макс Ферстаппен выиграл квалификацию домашнего Гран-при "Формулы-1"

Голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов — 15-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Зандфорте.

Поул стал для Ферстаппена четвёртым в сезоне и 17-м в карьере. В ходе квалификации он на 21 тысячную секунды опередил монегаска Шарля Леклера из команды "Феррари", показавшего второй результат.

Третье место занял испанец Карлос Сайнс, также представляющий "Феррари". Четвёртым стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес и британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 284 очка. Перес с 191 баллом идёт вторым. На третьей позиции — Леклер, у которого 186 очков.