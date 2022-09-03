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3 сентября, 14:33

Пропавший в июле житель Тверской области найден мёртвым

<p>Иван Емельянов. Фото © VK / <a href="https://poisktver.ru/forum/viewtopic.php?p=20344#p20344" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тверской ВПСО "Сова"</a></p>

Иван Емельянов. Фото © VK / Тверской ВПСО "Сова"

В Тверской области найден мёртвым 32-летний житель города Нелидово Иван Емельянов, который пропал ещё 20 июля. Об этом сообщает ВПСО "Сова".

"Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким", — отмечается на сайте организации.

Мужчина ушёл из дома и не вернулся, в его поисках участвовали правоохранители и волонтёры. Детали и обстоятельства обнаружения тела погибшего не приводятся.

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Также сообщалось, что СК возбудил дело после гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Всего в группа было десять человек и два гида.

Татьяна Миссуми

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