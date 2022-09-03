Пропавший в июле житель Тверской области найден мёртвым
Иван Емельянов. Фото © VK / Тверской ВПСО "Сова"
В Тверской области найден мёртвым 32-летний житель города Нелидово Иван Емельянов, который пропал ещё 20 июля. Об этом сообщает ВПСО "Сова".
"Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким", — отмечается на сайте организации.
Мужчина ушёл из дома и не вернулся, в его поисках участвовали правоохранители и волонтёры. Детали и обстоятельства обнаружения тела погибшего не приводятся.
Также сообщалось, что СК возбудил дело после гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке. Всего в группа было десять человек и два гида.