Пропавший в июле житель Тверской области найден мёртвым

В Тверской области найден мёртвым 32-летний житель города Нелидово Иван Емельянов, который пропал ещё 20 июля. Об этом сообщает ВПСО "Сова".

"Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким", — отмечается на сайте организации.

Мужчина ушёл из дома и не вернулся, в его поисках участвовали правоохранители и волонтёры. Детали и обстоятельства обнаружения тела погибшего не приводятся.