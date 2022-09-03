СК возбудил дело после гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевской

По факту гибели туристов при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 30 августа группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье. Помимо погибших, есть пострадавшие. Так, один из гидов получил перелом ноги, а второй, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи МЧС, оказывает помощь пострадавшим.

В ведомстве уточнили, что вертолёт со спасателями направляется к вулкану для оказания помощи туристам и их эвакуации. Также специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.