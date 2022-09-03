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Опубликовано 3 сентября 2022, 13:22
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Больницы Николаева заполнены ранеными после провального наступления ВСУ

Минобороны РФ сообщило об острой нехватке лекарств в больницах Николаева из-за потерь ВСУ

Врачи в Николаеве жалуются на острую нехватку койко-мест, лекарств, а также запасов крови из-за больших потерь в рядах ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и области", — сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что на этом направлении у украинских военных также увеличилось количество дезертиров. Для их выявления и задержания выставлены дополнительные посты на въездах в город и дополнительный военный патруль.

Попытка закрепиться на юге Украины стоила ВСУ жизней 230 бойцов
Попытка закрепиться на юге Украины стоила ВСУ жизней 230 бойцов

Ранее в Минобороны сообщили, что более 220 бойцов ВСУ уничтожены ударами по пунктам дислокации 95-й и 93-й бригад в районах Славянска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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Ирина Фальке
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