Больницы Николаева заполнены ранеными после провального наступления ВСУ

Врачи в Николаеве жалуются на острую нехватку койко-мест, лекарств, а также запасов крови из-за больших потерь в рядах ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и области", — сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что на этом направлении у украинских военных также увеличилось количество дезертиров. Для их выявления и задержания выставлены дополнительные посты на въездах в город и дополнительный военный патруль.