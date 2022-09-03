Украина вывозила в США патогены опасных инфекций

Биолаборатории Украины направляли в США собранные штаммы возбудителей инфекционных заболеваний без контроля международных институтов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Мы неоднократно подчёркивали, одной из приоритетных задач украинских лабораторий является сбор и направление в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний: холеры, сибирской язвы, туляремии", — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Передавались патогены без контроля международных институтов, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), добавил он. В феврале в США из Научно-исследовательского противочумного института им. И.И. Мечникова в Одессе было вывезено более тысячи ёмкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, о чём свидетельствуют показания одного из сотрудников института, указал Кириллов.

Кроме того, США и союзники вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб с образцами тканей и сыворотки крови человека, а также опасных патогенов и их переносчиков. По словам генерал-лейтенанта, это создаёт риски передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для всех тех регионов, куда передавались образцы.