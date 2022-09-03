В районе речного порта Херсона прогремело не менее восьми взрывов. Корреспондент ТАСС сообщает , что видны клубы чёрного дыма. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Также Лайф сообщал, что вчера Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. В Сети появились кадры с места происшествия. У здания практически полностью разрушена крыша, выбиты окна, а от артиллерийского снаряда в стене образовалась огромная дыра.