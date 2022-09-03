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Регион
Опубликовано 3 сентября 2022, 13:14
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В районе речного порта Херсона прогремело не менее восьми взрывов

В районе речного порта Херсона прогремело не менее восьми взрывов. Корреспондент ТАСС сообщает, что видны клубы чёрного дыма. Официального подтверждения данной информации пока нет.

"В Херсоне снова громко", — пишет телеграм-канал "Херсонский вестник".

Также Лайф сообщал, что вчера Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. В Сети появились кадры с места происшествия. У здания практически полностью разрушена крыша, выбиты окна, а от артиллерийского снаряда в стене образовалась огромная дыра.

Три шахты ДНР оказались обесточены после обстрела ВСУ, под землёй находится 41 человек
Три шахты ДНР оказались обесточены после обстрела ВСУ, под землёй находится 41 человек
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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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