В районе речного порта Херсона прогремело не менее восьми взрывов
В районе речного порта Херсона прогремело не менее восьми взрывов. Корреспондент ТАСС сообщает, что видны клубы чёрного дыма. Официального подтверждения данной информации пока нет.
"В Херсоне снова громко", — пишет телеграм-канал "Херсонский вестник".
Также Лайф сообщал, что вчера Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. В Сети появились кадры с места происшествия. У здания практически полностью разрушена крыша, выбиты окна, а от артиллерийского снаряда в стене образовалась огромная дыра.
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ТАСС / Сергей Бобылев