В США создали дрон для распространения заражённых насекомых

Американские специалисты создали дрон, который может распространять заражённых насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, специальный беспилотник получил документ № 8 967 029, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. Согласно описанию, БПЛА поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для американской армии.

"Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведён", — сказал Кириллов.