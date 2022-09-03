В США создали дрон для распространения заражённых насекомых
Минобороны РФ: В США создали дрон для распространения заражённых насекомых
Американские специалисты создали дрон, который может распространять заражённых насекомых, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, специальный беспилотник получил документ № 8 967 029, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. Согласно описанию, БПЛА поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для американской армии.
"Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведён", — сказал Кириллов.
А ранее Лайф писал, что Пентагон собирается перенести все незаконченные программы биологических исследований с Украины в страны бывшего СССР, Восточной Европы и Балтии. В Минобороны РФ отметили, что такое расширение сети биолабораторий, в которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, напрямую угрожает России.
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