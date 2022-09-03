Глава ДНР Пушилин призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на необходимость уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Обращение главы ДНР Дениса Пушилина по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Видео © t.me / Пушилин Д.В.
Он подчеркнул, что жители Донбасса не понаслышке знают, что такое терроризм и какова его цена. За время военного конфликта с вооружёнными формированиями Украины погибло более 130 детей. Как подчеркнул Пушилин, терроризм, на борьбу с которым встал весь русский мир, ещё только предстоит победить. Города и сёла ДНР всё ещё подвергаются обстрелам, а на улицах ВСУ разбрасывают запрещённые мины "Лепесток".
"Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого является территория Украины, нужны объединённые усилия. Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, который говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности", — подчеркнул глава ДНР.
День солидарности в борьбе с терроризмом установлен в 2005 году. Дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим с 1 по 3 сентября 2004 года, когда отряд боевиков захватил заложников в средней школе в Беслане. В результате беспрецедентного акта жестокости погибло более трёхсот человек, из них более 150 — дети.
Ранее Лайф рассказывал, как Пушилин с российскими политиками посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". Говоря о событиях лета 1941 года, он провёл параллели с тем, что происходит сегодня в Донбассе. Он напомнил, что жителям ДНР, как и защитникам Бреста, "пришлось первыми столкнуться с напором нацизма". Также глава ДНР заявил о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми".
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t.me / Пушилин Д.В.