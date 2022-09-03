В Германии в ужасе из-за возможного возвращения немецких неонацистов с Украины
В Бундестаге предупредили об угрозе в случае возвращения немецких неонацистов с Украины
Настоящее число правых экстремистов, отправившихся из Германии на Украину, выше, чем указано в официальных данных правительства страны, заявила изданию RND депутат Бундестага Мартина Реннер ("Левые"). По официальным данным МВД ФРГ, с начала спецоперации на Украину выехали 26 немецких правых экстремистов, часть из которых планировала принять участие в боевых действиях.
Парламентарий отметила, что, если неонацисты вернутся в ФРГ с боевым опытом и оружием, это может стать угрозой для общества.
"Независимо от этого существует опасность для общественной безопасности Германии, если неонацисты вернутся с Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами", — пояснила Реннер.
Ранее правительству Германии стало известно о том, что неонацистская партия "Третий путь" оказывает материальную помощь "воюющим националистам" на Украине.