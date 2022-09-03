В Германии в ужасе из-за возможного возвращения немецких неонацистов с Украины

Настоящее число правых экстремистов, отправившихся из Германии на Украину, выше, чем указано в официальных данных правительства страны, заявила изданию RND депутат Бундестага Мартина Реннер ("Левые"). По официальным данным МВД ФРГ, с начала спецоперации на Украину выехали 26 немецких правых экстремистов, часть из которых планировала принять участие в боевых действиях.

Парламентарий отметила, что, если неонацисты вернутся в ФРГ с боевым опытом и оружием, это может стать угрозой для общества.