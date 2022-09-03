Пушилин обещал уволить донецких чиновников из-за видео их перепалки с жителями

Двое чиновников администрации Кировского района Донецка будут уволены после появления в Сети видео перепалки чиновников с местными жителями. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Увидел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущён такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны", — написал Пушилин в телеграм-канале, уточнив, что чиновников уволят, а главе района Юрию Будрину будет вынесен строгий выговор.

Причиной этого решения стала перепалка жителей Кировского района с чиновниками, отказывающимися помочь людям с бурением скважины для воды, которое они готовы были профинансировать из своего кармана. Замглавы района угрожал лишить граждан даже привозной воды и осыпал оскорблениями. Пушилин поставил задачу председателю Правительства ДНР организовать брифинг по проблемам водоснабжения республики и привлечь все службы, занимающиеся этим вопросом.