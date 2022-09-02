Журналисты "Российской газеты" попали под обстрел ВСУ в Донецке

"Бригада журналистов "Российской газеты" попала под обстрел в центре Донецка. Снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля", — сказано в сообщении РГ в Telegram-канале.

Между тем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате ударов ВСУ по Ворошиловскому району Донецка, улице Артёма и бульвару Пушкина погибло два человека. Также украинские военные обстреляли Петровский район города, там ранено шесть человек.