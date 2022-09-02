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2 сентября, 18:01

Журналисты "Российской газеты" попали под обстрел ВСУ в Донецке

Съёмочная группа "Российской газеты" попала под обстрел со стороны украинских военных в центре Донецка, сообщает издание.

"Бригада журналистов "Российской газеты" попала под обстрел в центре Донецка. Снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля", — сказано в сообщении РГ в Telegram-канале.

Между тем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате ударов ВСУ по Ворошиловскому району Донецка, улице Артёма и бульвару Пушкина погибло два человека. Также украинские военные обстреляли Петровский район города, там ранено шесть человек.

ВСУ нанесли три удара по Энергодару в момент нахождения там миссии МАГАТЭ

ВСУ нанесли три удара по Энергодару в момент нахождения там миссии МАГАТЭ

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Бражников

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