НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 17:57

ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка, есть погибшие

<p>Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/7889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Украинские военные вновь открыли огонь по Донецку. Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района погибли два человека.

© Telegram / Глазами ДНР

"ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артёма и бульвару Пушкина погибли два человека, ещё один мирный житель получил ранение", — говорится в телеграм-канале штаба.

В результате обстрела около здания Министерства угля скончалась женщина. При этом местные не смогли сдержать чувств. Очевидцы сняли истошные крики жительницы, которая, видимо, знала погибшую. Также снаряды попали в самый центр города возле драмтеатра, в жилой многоквартирный дом.

  • Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

1 / 4

Кроме того, ВСУ обстреляли Петровский район, где количество пострадавших возросло до шести человек. А также атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Калужской погибли два человека и ещё двое получили ранения.

Герой "Операции Z": Росгвардеец погиб, закрыв собой мирных жителей Изюма от обстрела ВСУ

Герой "Операции Z": Росгвардеец погиб, закрыв собой мирных жителей Изюма от обстрела ВСУ

Ранее три шахты в Донецкой Народной Республике оказались обесточены после обстрелов со стороны украинских военных. Сообщалось, что под землёй находится 41 человек, больше всего — на шахте им. Скочинского. При этом, как уточнили в Министерстве угля и энергетики ДНР, к счастью, никто из них не пострадал.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров