ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка, есть погибшие

Украинские военные вновь открыли огонь по Донецку. Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района погибли два человека.

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"ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артёма и бульвару Пушкина погибли два человека, ещё один мирный житель получил ранение", — говорится в телеграм-канале штаба.

В результате обстрела около здания Министерства угля скончалась женщина. При этом местные не смогли сдержать чувств. Очевидцы сняли истошные крики жительницы, которая, видимо, знала погибшую. Также снаряды попали в самый центр города возле драмтеатра, в жилой многоквартирный дом.









Кроме того, ВСУ обстреляли Петровский район, где количество пострадавших возросло до шести человек. А также атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Калужской погибли два человека и ещё двое получили ранения.