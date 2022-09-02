ВСУ обстреляли драмтеатр в центре Донецка, есть погибшие
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
Украинские военные вновь открыли огонь по Донецку. Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района погибли два человека.
© Telegram / Глазами ДНР
"ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артёма и бульвару Пушкина погибли два человека, ещё один мирный житель получил ранение", — говорится в телеграм-канале штаба.
В результате обстрела около здания Министерства угля скончалась женщина. При этом местные не смогли сдержать чувств. Очевидцы сняли истошные крики жительницы, которая, видимо, знала погибшую. Также снаряды попали в самый центр города возле драмтеатра, в жилой многоквартирный дом.
Кроме того, ВСУ обстреляли Петровский район, где количество пострадавших возросло до шести человек. А также атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Калужской погибли два человека и ещё двое получили ранения.
Ранее три шахты в Донецкой Народной Республике оказались обесточены после обстрелов со стороны украинских военных. Сообщалось, что под землёй находится 41 человек, больше всего — на шахте им. Скочинского. При этом, как уточнили в Министерстве угля и энергетики ДНР, к счастью, никто из них не пострадал.