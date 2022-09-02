Американец унизил и обматерил Байдена во время обращения к нации в прямом эфире

Американцы дошли до точки невозврата и стали заявлять о своём недовольстве в открытую, даже перед президентом США Джо Байденом. Так, один из граждан не смог сдержаться и высказал всё, что о нём думает, прямо во время выступления политика в прямом эфире в Филадельфии. Об этом передаёт New York Post.

Американец унизил и обматерил Байдена. Видео © Twitter / Benny Johnson

"Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвящённой критике предшественника Дональда Трампа", — отмечается в газете.

Намеренно или же на эмоциях, но активист разразился возмущением так громко, что его крики доносились не только до Байдена, но и всех, кто следил за официальной трансляцией Белого дома. Один раз ему всё же удалось прервать выступление политика — тот сбился, но позже продолжил снова. Однако спустя время американский лидер вновь отреагировал на источник шума.

Только два телеканала транслировали мероприятие в прямом эфире, остальные не решились на это во избежание штрафа за нецензурную лексику в прайм-тайм.