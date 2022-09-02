Турецкие ВВС более 50 раз за день нарушили воздушное пространство Греции

ВВС Турции сегодня 51 раз вторглись в воздушное пространство Греции, которой из-за этого пришлось задействовать свои военные самолёты. 47 нарушений было совершено БПЛА, а четыре — истребителями F-16, передаёт греческое Министерство национальной обороны.

"Всего в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях Эгейского моря нарушения совершали четыре турецких истребителя F-16, летевших двумя группами, и один БПЛА. Турецкие самолёты также совершили три нарушения правил воздушного движения в районе полётной информации Афин", — заявили в ведомстве.

При этом в Минобороны Греции уточнили, что все турецкие объекты были опознаны и перехвачены согласно международным правилам.