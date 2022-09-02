Турецкие ВВС более 50 раз за день нарушили воздушное пространство Греции
ВВС Турции сегодня 51 раз вторглись в воздушное пространство Греции, которой из-за этого пришлось задействовать свои военные самолёты. 47 нарушений было совершено БПЛА, а четыре — истребителями F-16, передаёт греческое Министерство национальной обороны.
"Всего в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях Эгейского моря нарушения совершали четыре турецких истребителя F-16, летевших двумя группами, и один БПЛА. Турецкие самолёты также совершили три нарушения правил воздушного движения в районе полётной информации Афин", — заявили в ведомстве.
При этом в Минобороны Греции уточнили, что все турецкие объекты были опознаны и перехвачены согласно международным правилам.
Ранее Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, выполняющие разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Источник в Минобороны Турции добавил, что "враждебные действия" не помешали самолётам выполнить запланированные задачи и благополучно вернуться на базы.
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