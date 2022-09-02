Кириенко: Школы Донбасса и освобождённых территорий перешли на российскую учебную программу

Школы ДНР, ЛНР и других освобождённых территорий перешли на российскую учебную программу с 1 сентября. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал о подготовке учителей Донбасса к новому учебному году. Видео © LIFE

"Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук" (в Пятигорске. — Прим. Лайфа), были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. В Донбассе, на освобождённых территориях с 1 сентября, особенно на освобождённых территориях, ребята перешли на российскую программу", — уточнил он.

По его утверждению, это была большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти соответствующую подготовку. В этом педагогам помог именно федеральный образовательный центр знаний "Машук", который открылся 20 августа под девизом "Учим тех, кто учит", отметил Кириенко.