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2 сентября, 17:06

Кириенко: Школы Донбасса и освобождённых территорий перешли на российскую учебную программу

Школы ДНР, ЛНР и других освобождённых территорий перешли на российскую учебную программу с 1 сентября. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал о подготовке учителей Донбасса к новому учебному году. Видео © LIFE

"Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук" (в Пятигорске. — Прим. Лайфа), были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. В Донбассе, на освобождённых территориях с 1 сентября, особенно на освобождённых территориях, ребята перешли на российскую программу", уточнил он.

По его утверждению, это была большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти соответствующую подготовку. В этом педагогам помог именно федеральный образовательный центр знаний "Машук", который открылся 20 августа под девизом "Учим тех, кто учит", отметил Кириенко.

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Ранее сообщалось, что 15 августа стартовал приём заявок для участия во Всероссийской просветительской экспедиции "От учителя к учёному. Дорогами гражданственности", приуроченной к 20-летию Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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