Кириенко: Школы Донбасса и освобождённых территорий перешли на российскую учебную программу
Школы ДНР, ЛНР и других освобождённых территорий перешли на российскую учебную программу с 1 сентября. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал о подготовке учителей Донбасса к новому учебному году. Видео © LIFE
"Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук" (в Пятигорске. — Прим. Лайфа), были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. В Донбассе, на освобождённых территориях с 1 сентября, особенно на освобождённых территориях, ребята перешли на российскую программу", — уточнил он.
По его утверждению, это была большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти соответствующую подготовку. В этом педагогам помог именно федеральный образовательный центр знаний "Машук", который открылся 20 августа под девизом "Учим тех, кто учит", отметил Кириенко.
Ранее сообщалось, что 15 августа стартовал приём заявок для участия во Всероссийской просветительской экспедиции "От учителя к учёному. Дорогами гражданственности", приуроченной к 20-летию Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".
LIFE