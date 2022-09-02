"Северный поток" остановлен на неопределённый срок
"Газпром" не возобновит поставки по "Северному потоку" до устранения повреждений турбины
Специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Об этом говорится в заявлении холдинга, распространённом в пятницу. Компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок — до устранения неполадок.
"При проведении работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, "Газпром" обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъёмам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", — приводятся технические подробности в пресс-релизе компании.
"Газпром" направил письмо о выявленных неисправностях и необходимости починить турбину президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", — информирует российский холдинг.
Напомним, что единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидалось утром 3 сентября. Было подсчитано, что даже из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток" страны Евросоюза недополучили бы около 100 миллионов кубометров газа. Теперь речь пойдёт о куда более существенных потерях.
ТАСС / dpa / Stefan Sauer