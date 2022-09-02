НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 16:53

"Северный поток" остановлен на неопределённый срок

"Газпром" не возобновит поставки по "Северному потоку" до устранения повреждений турбины

Специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Об этом говорится в заявлении холдинга, распространённом в пятницу. Компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок — до устранения неполадок.

"При проведении работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, "Газпром" обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъёмам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", — приводятся технические подробности в пресс-релизе компании.

"Газпром" направил письмо о выявленных неисправностях и необходимости починить турбину президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", — информирует российский холдинг.

Песков: Надёжность работы "Северного потока" оказалась под угрозой не из-за "Газпрома"

Песков: Надёжность работы "Северного потока" оказалась под угрозой не из-за "Газпрома"

Напомним, что единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидалось утром 3 сентября. Было подсчитано, что даже из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток" страны Евросоюза недополучили бы около 100 миллионов кубометров газа. Теперь речь пойдёт о куда более существенных потерях.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров