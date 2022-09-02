Названа полезная альтернатива сливочному маслу
Диетолог Гинзбург рассказал, какое масло гораздо полезнее сливочного
Гораздо полезнее сливочного масла — кокосовое: оно снижает калорийность пищи, понижает риск развития возрастных болезней и замедляет процессы старения, рассказал Ura.ru директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Кокосовое масло не окисляется в организме и не приводит к образованию свободных радикалов, сообщил эксперт. Кроме того, среднецепочечные жирные кислоты кокосового масла не откладываются в организме.
"Пока о нём думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нём. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить", — подчеркнул Гинзбург.
Ранее россиянам рассказали, сколько должно стоить натуральное сливочное масло. Хорошее сливочное масло должно стоить больше 140–150 рублей, в противном случае этот продукт вряд ли будет качественным.
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