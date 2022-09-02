Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Кокосовое масло не окисляется в организме и не приводит к образованию свободных радикалов, сообщил эксперт. Кроме того, среднецепочечные жирные кислоты кокосового масла не откладываются в организме.

"Пока о нём думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нём. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить", — подчеркнул Гинзбург.