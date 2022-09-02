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2 сентября, 16:36

Азербайджан собрался нарастить экспорт газа в Европу до 52 млрд кубометров в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерениях увеличить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), удвоив её до 32 миллиардов кубометров в год. Об этом говорится на сайте азербайджанского лидера.

"Возможности отдельных частей Южного газового коридора различны. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров в год, и мы планируем довести её до 32 миллиардов кубометров в год", — объявил он на форуме "Амброзетти" в итальянском городе Черноббьо.

Президент также рассказал о планах по поводу Трансадриатического газопровода (TAP), чья пропускная способность составляет десять миллиардов кубометров в год. По словам Алиева, это его полная мощность, однако планируется увеличить её до 20 миллиардов кубометров в год. Он также уточнил, что для этого необходимы соответствующие затраты, и заверил, что страна готова выделить дополнительные средства.

"Мы готовы к этому как страна и как инвестор, но необходимо участие и других членов нашей команды", — уточнил азербайджанский лидер.

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Ранее Лайф писал, что в Анкаре предложили Европе свой газопровод TANAP вместо российского. Газопровод протяжённостью 1850 километров для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу был открыт в июне 2018 года.

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Shutterstock

Николь Вербер

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