Азербайджан собрался нарастить экспорт газа в Европу до 52 млрд кубометров в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерениях увеличить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), удвоив её до 32 миллиардов кубометров в год. Об этом говорится на сайте азербайджанского лидера.

"Возможности отдельных частей Южного газового коридора различны. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров в год, и мы планируем довести её до 32 миллиардов кубометров в год", — объявил он на форуме "Амброзетти" в итальянском городе Черноббьо.

Президент также рассказал о планах по поводу Трансадриатического газопровода (TAP), чья пропускная способность составляет десять миллиардов кубометров в год. По словам Алиева, это его полная мощность, однако планируется увеличить её до 20 миллиардов кубометров в год. Он также уточнил, что для этого необходимы соответствующие затраты, и заверил, что страна готова выделить дополнительные средства.

"Мы готовы к этому как страна и как инвестор, но необходимо участие и других членов нашей команды", — уточнил азербайджанский лидер.