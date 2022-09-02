Названа дата выхода фильма "Вызов", снятого в космосе
Эрнст: Первый снятый в космосе фильм "Вызов" выйдет в прокат 12 апреля
Кадр со съёмок фильма "Вызов". Фото © kino-teatr.ru
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст раскрыл, когда россияне наконец смогут увидеть долгожданный фильм "Вызов", эпизоды которого снимались в космосе.
"12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — рассказал он на полях Четвёртого федерального просветительского марафона общества "Знание".
Эрнст добавил, что съёмки почти завершены и в настоящее время подходят к финалу. По его словам, осталось совсем немного доработать фильм, в частности, отснять некоторые кадры на Байконуре.
"Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. 5 октября 2021 года режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.