Названа дата выхода фильма "Вызов", снятого в космосе

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст раскрыл, когда россияне наконец смогут увидеть долгожданный фильм "Вызов", эпизоды которого снимались в космосе.

"12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — рассказал он на полях Четвёртого федерального просветительского марафона общества "Знание".

Эрнст добавил, что съёмки почти завершены и в настоящее время подходят к финалу. По его словам, осталось совсем немного доработать фильм, в частности, отснять некоторые кадры на Байконуре.