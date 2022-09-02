НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 16:18

Названа дата выхода фильма "Вызов", снятого в космосе

Эрнст: Первый снятый в космосе фильм "Вызов" выйдет в прокат 12 апреля

<p>Кадр со съёмок фильма "Вызов". Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/146926/foto/i2/1212292/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр со съёмок фильма "Вызов". Фото © kino-teatr.ru

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст раскрыл, когда россияне наконец смогут увидеть долгожданный фильм "Вызов", эпизоды которого снимались в космосе.

"12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат", — рассказал он на полях Четвёртого федерального просветительского марафона общества "Знание".

Эрнст добавил, что съёмки почти завершены и в настоящее время подходят к финалу. По его словам, осталось совсем немного доработать фильм, в частности, отснять некоторые кадры на Байконуре.

Первые кадры из "космического" фильма "Вызов" с Юлией Пересильд показали на ПМЭФ

Первые кадры из "космического" фильма "Вызов" с Юлией Пересильд показали на ПМЭФ

"Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. 5 октября 2021 года режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров