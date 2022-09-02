Россия вновь потребовала от Британии данные о здоровье и местонахождении Скрипалей

Россия в очередной раз призвала Британию предоставить сведения о здоровье и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, которые якобы были отравлены российскими спецслужбами в английском Солсбери в 2018 году. С таким запросом обратилось Посольство РФ в Лондоне к МИД Великобритании.

"С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырёх с половиной лет российская сторона остаётся в неведении относительно судьбы двух наших граждан — Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года", — указано в тексте.

Москва рассчитывает на реакцию британского внешнеполитического ведомства, подчёркивается в сообщении. Но длящееся молчание Великобритании и категорическое нежелание предоставить данные следствия указывают на "стремление Лондона скрыть правду в отношении произошедшего и не допустить раскрытия его истинных причин", добавили в диппредставительстве.