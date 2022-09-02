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2 сентября, 15:55

В Казахстане предложили переименовать столицу обратно в Астану

<p>Нур-Султан. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/marcofieber/34830186061/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marco Fieber</a></p>

Нур-Султан. Фото © Flickr / Marco Fieber

Созданная в феврале группа депутатов Мажилиса Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила переименовать столицу республики, Нур-Султан, обратно в Астану. Об этом говорится в опубликованном парламентариями заявлении.

"В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон ещё одно важное изменение. Речь идёт о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в своё время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]", — сказано в заявлении.

Авторы инициативы отметили, что данное решение будет учитывать вклад бывшего главы государства в становление и развитие главного города страны. Кроме того, это отвечает запросам и ожиданиям граждан, заметили парламентарии.

В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану

В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану

Напомним, 23 марта 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан. Именно он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева, который руководил государством 30 лет, назвав город в его честь. Кроме того, Токаев поручил воздвигнуть монумент в честь первого президента республики.

Андрей Бражников
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