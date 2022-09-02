В Казахстане предложили переименовать столицу обратно в Астану

Созданная в феврале группа депутатов Мажилиса Казахстана "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила переименовать столицу республики, Нур-Султан, обратно в Астану. Об этом говорится в опубликованном парламентариями заявлении.

"В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон ещё одно важное изменение. Речь идёт о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в своё время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]", — сказано в заявлении.

Авторы инициативы отметили, что данное решение будет учитывать вклад бывшего главы государства в становление и развитие главного города страны. Кроме того, это отвечает запросам и ожиданиям граждан, заметили парламентарии.