В Петербурге мужчина избил и изнасиловал трансгендера на первом свидании

В Северной столице тюремный срок в два с половиной года получил Сергей Кулагин, который в марте ограбил и изнасиловал трансгендера на первом свидании, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мужчина, обокравший трансгендера в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Весной пострадавший мужчина находился в процессе смены пола и даже успел увеличить грудь. Он знакомился в Сети, не скрывая свои метаморфозы во внешности. Один собеседник согласился на встречу в квартире трансгендера. Однако вместо романтического свидания надругался над ним и украл деньги, iPhone 12, две шубы и документы.

Преступник пристегнул свою жертву к кровати и пригрозил убить, если кто-то узнает о случившемся. А после спокойно вышел из подъезда с полной "добычи" сумкой. Трансгендер оказался не из трусливых и всё же обратился в полицию.