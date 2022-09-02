Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцу "Вкусно — и точка"
Финская компания Huhtamaki, производящая пищевую упаковку и одноразовую посуду, продала свой российский бизнес. Покупателем стала Espetina, принадлежащая владельцу сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" Александру Говору.
"Huhtamaki продала свой бизнес в России Espetina. Espetina — холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову", — говорится на сайте финской компании.
Ранее производитель электроники Electrolux объявил об уходе с российского рынка. Уточнялось, что шведская компания передаст бизнес местному руководству. Как пояснили в Electrolux, сервисное обслуживание техники, которая ранее продавалась на территории России, будет осуществлять дочерняя фирма производителя. Там также уточнили, что в РФ у компании производства нет, а поставлять в страну товары из-за границы не планируется.
ТАСС / Егор Алеев